США остались без медалей: почему баскетбольная сборная провалилась на ЧМ

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На баскетбольном чемпионате мира сборная США проиграла два решающих матча — сначала Германии в ? финала (111-113), а затем Канаде в игре за бронзу (118-127). Многие эксперты жаловались на состав без громких имён по типу Леброна, Карри и т.д., но всё равно выделяли «звёздно-полосатых» как фаворитов.

Что же случилось на чемпионате мира на Филиппинах? В чём причины поражений США?

Нехватка исполнителей или неверный выбор состава

США привезли в Азию не самый лучший свой состав. Если бы у главного тренера Стива Керра в Маниле были Стеф Карри, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Энтони Дэвис, всё могло быть по-другому. Американскому составу не хватало опыта международных игр.

Нехватка габаритов — ещё одна слабость сборной США. Команде не хватало «больших» баскетболистов, способных сыграть на подборе. В неудачных матчах американцев перебили по подборам: 27-43 (Литва) и 28-30 (Германия).

Наверняка США проведут работу над ошибками и подготовятся лучше к Олимпиаде-2024. Букмекеры уже предлагают ставки на парижские игры, и «звёздно-полосатые» идут фаворитами. Конторы предлагают коэффициенты от 1.20 на первое место США на ОИ-2024. Если вам интересны ставки на спорт, то выгодно заключать пари помогут бонусы букмекеров. Например, промокод Parimatch сулит бонус за пополнение счёта.

Непонимание стиля Стива Керра

За исключением матчей с Иорданией и Италией, США проводили неубедительные первые четверти. Например, после первых 10 минут сборная уступала Литве 19 очков. Команде было трудно играть, выбивать соперника из колеи и выходить в лидеры после двузначного отставания.

Возможно, сборники не понимали Керра и его плана на игру. США не хватало движения мяча, и команда часто оказывалась в ситуациях один на один, предлагая свободное пространство для соперника.

Нехватка международного опыта

Нехватка международного опыта подкосила молодую сборную США. Фолы, которые свистят в НБА, на чемпионате мира назначались нечасто. Американцы привыкли к тому, как судят в их лиге. Там игра идёт в пользу нападения — если защитник касается нападающего, судьи назначают штрафные. В других чемпионатах не так — во многих из них защитникам прощаются контакты. Если бы НБА разрешила больше физической борьбы, это позволило бы лучше подготовить игроков сборной к международным играм.

Американская федерация также должна лучше работать над преемственностью. Нельзя полностью менять состав от соревнования к соревнованию. Команда должна сохранять костяк, как это делают другие сборные.