В Канаде пьяный пилот уснул прямо перед самым вылетом рейса в Мексику

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В канадском городе Калгари правоохранители задержали и арестовали пилота пассажирского самолёта авиакомпании Sunwing Airlines прямо перед вылетом борта. Оказалось, что лётчик, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, просто уснул в кабине перед самым вылетом.

Сообщается, что борт должен был следовать в мексиканский город Канкун, в самолёте находилось 105 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

По предварительной информации, сам экипаж заметил "весёлое состояние" лётчика, когда тот поднимался на борт, а после его нашли в кабине пилота в бессознательном состоянии.

Представители авиакомпании заявили, что после ареста командира воздушного судна ему оперативно была найдена замена и рейс не был отменён.

Источник: life.ru