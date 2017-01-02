Эксперт о кандидатах на пост посла США в РФ: удачный выбор

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Конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм – главные кандидаты на пост нового посла США в России, пишут СМИ.

Эксперт Владимир Батюк в эфире радио Sputnik отметил важность роли посла для нормализации отношений двух стран.

Конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм (советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера) являются главными кандидатами на пост нового посла США в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, избранный президент Дональд Трамп рассматривает должность посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.

Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.

Газета напоминает, что Рорабахер еще в 2015 году заявлял, что Россия не представляет угрозы для США. По его мнению, главная опасность исходит от радикального исламского терроризма, с которым две страны должны бороться вместе. Кроме того, конгрессмен не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах.

Другой кандидат, дипломат Томас Грэм, является специалистом по России. Как отметил в радио Sputnik ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политичес ких исследований Института США и Канады РАН

Владимир Батюк, Томас Грэм – реалист и прагматик.

"Томас Грэм – это человек, хорошо известный в Москве как прагматик, сторонник реалистичного подхода к российско-америк анским отношениям, к тому, чтобы максимально вывести "за скобки" этих отношений какой-то идеологический пакт. И это, конечно, делает его очень подходящим собеседником для российского руководства", – сказал Владимир Батюк.

В то же время он не стал делать прогнозы в пользу той или иной кандидатуры.

"Здесь все достаточно труднопредсказуе мо. Как говорится, поживем – увидим. Хотя оба кандидата – и Рорабахер, и Грэм – в качестве посла в Москве это удачный выбор", – считает эксперт.

Он подчеркнул роль посла в нормализации отношений двух стран.

"Посол может сыграть очень большую роль. Классический пример из истории дипломатии – это та роль, которую сыграл посол Советского Союза в Вашингтоне Анатолий Добрынин в период разрядки, на рубеже шестидесятых-сем идесятых годов прошлого столетия. Его пример показывает: когда настоящий профессионал на своем месте и получает карт-бланш от руководства, то он может сделать очень многое", – сказал Владимир Батюк.

Эксперт прокомментировал также сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп собирается призвать в свою команду экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

"Это свидетельствует о том, что американская политика действительно оказалась в непростом положении, и Трамп считает, что необходимо новое начало в этих отношениях. Именно поэтому нужен такой гуру американской дипломатии, американской науки о международных отношениях, как Генри Киссинджер. Нужен его совет, его опыт. Кроме того, выход из этой непростой ситуации для США, для их положения на международной арене новое американское руководство видит именно в политическом реализме, а Киссинджер – это патриарх политического реализма", – сказал Владимир Батюк.

Вместе с тем, по его мнению, не стоит рассчитывать на разрешение всех проблем в двусторонних отношениях.

"В российско-америк анских отношениях, как и в отношениях любых стран, нет идеальной ситуации, когда все проблемы разрешены, когда нет никаких противоречий. Проблемы и противоречия будут всегда. Вопрос – в том, как их решать. Если в рамках нормального заинтересованног о двустороннего диалога, то тогда можно будет говорить, что мы на правильном пути", – заключил эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/