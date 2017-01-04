По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержаны выходцы из России

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Правоохранительные органы Турции в рамках расследования дела о теракте в Стамбуле задержали около 40 человек.

Задержания, по данным агентства Dogan, прошли в разных частях провинции Измир. Среди задержанных около 20 несовершеннолетних, в основном выходцы из Дагестана, а также граждане Туркмении и Киргизии.

Задержанные подозреваются в связи с «Исламским государством», которое взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле.

Также, как сообщается, задержаны члены семьи предполагаемого исполнителя теракта, которые категорически отрицают, что знали о его планах.

По версии полиции, нападавший прибыл в город Конья [в центральной Турции] с женой и двумя детьми и остановился в съемной квартире. Члены семьи подозреваемого задержаны (турец.яз.). Dogan

Террорист в ночь на 1 января открыл огонь из автомата по посетителям стамбульского клуба Reina, убив 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову. С места преступления нападавшему удалось скрыться.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 января объявил, что власти установили личность предполагаемого исполнителя теракта, но не будут называть его имя в интересах следствия.

Турецкие СМИ сообщали, что в нападении на клуб подозревается гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Однако позже эти сообщения были опровергнуты.

Источник: meduza.io