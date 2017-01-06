Корейцы установили у японского консульства скульптуру секс-рабыни времен Второй мировой
Япония заявила о временном отзыве из Южной Кореи посла и консула из-за установки около консульства в Пусане статуи «женщины для утешения» — так называют женщин, которых использовали в японских военных борделях во время Второй мировой войны.
Токио также заморозит ряд переговоров с Сеулом, в том числе о валютном свопе, заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
По его словам, появление у консульства статуи нарушает соглашение об урегулировании вопроса о «женщинах для утешения», заключенное в конце 2015 года. Тогда Япония извинилась за использование кореянок в военных публичных домах и пообещала выплатить миллиард иен (8,3 миллиона долларов) южно-корейскому фонду поддержки жертв сексуального рабства.
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Источник: meduza.io