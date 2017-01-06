Корейцы установили у японского консульства скульптуру секс-рабыни времен Второй мировой

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Япония заявила о временном отзыве из Южной Кореи посла и консула из-за установки около консульства в Пусане статуи «женщины для утешения» — так называют женщин, которых использовали в японских военных борделях во время Второй мировой войны.

Токио также заморозит ряд переговоров с Сеулом, в том числе о валютном свопе, заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, появление у консульства статуи нарушает соглашение об урегулировании вопроса о «женщинах для утешения», заключенное в конце 2015 года. Тогда Япония извинилась за использование кореянок в военных публичных домах и пообещала выплатить миллиард иен (8,3 миллиона долларов) южно-корейскому фонду поддержки жертв сексуального рабства.

Справка:

Во время Второй Мировой войны Япония открывала на оккупированных территориях бордели для своих военнослужащих. В «станциях утешения» использовали, в частности, женщин из Кореи, Китая, Индонезии и Филиппин. Через эти бордели, по разным оценкам, прошли от нескольких десятков тысяч до более 400 тысяч женщин.

Статуя «женщины для утешения» появилась у консульства в Пусане в конце 2016 года. В 2011 году аналогичная скульптура была установлена у посольства Японии в Сеуле. Как пишет «Би-би-си», всего в Южной Корее существует несколько десятков подобных мемориалов.

Источник: meduza.io