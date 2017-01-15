The Sunday Times сообщила о подготовке встречи Трампа и Путина в Рейкьявике

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Исландии Рейкьявике спустя несколько недель после инаугурации, сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Место встречи выбрано по аналогии с саммитом в Рейкьявике 1986 года, на котором встретились президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, пишет газета. Темой переговоров, утверждает The Sunday Times, также может стать сокращение ядерных вооружений.

По информации издания, РФ намерена согласиться на проведение встречи между Трампом и Путиным в Рейкьявике. Саммит может стать первой официальной зарубежной поездкой для нового президента США.

The Sunday Times пишет, что информацию о подготовке встречи подтвердили несколько собеседников, в том числе источник, обсуждавший планы как сотрудниками посольства РФ в Лондоне, так и с самим Дональдом Трампом.

Два высокопоставленных советника Дональда Трампа в комментарии Reuters опровергли, что будущий президент США планирует встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. «Эта статья — фантазия», — заявил один из источников агентства.

В исландском МИДе заявили, что пока не получали запроса на проведение встречи.

Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в ноябре 2016 года, вступит в должность 20 января. Политические противники неоднократно обвиняли Трампа в связях с властями РФ.

После выборов Белый дом и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, в том числе с целью помочь победить Дональду Трампу. В частности, по утверждению властей США, российские хакеры похитили переписку членов демократической партии и передали ее для публикации проекту Wikileaks. В конце декабря США ввели против РФ санкции на основании этих обвинений.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США.

10 января американское издание Buzzfeed опубликовало доклад о связях Дональда Трампа с российским руководством. В материалах утверждается, в частности, что Кремль собирал компромат на Трампа, чтобы шантажировать его. Доклад предположительно подготовил бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Источник: meduza.io