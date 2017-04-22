В Афганистане при нападении талибов на военную базу погибли 140 человек

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В Афганистане при нападении боевиков из террористического движения «Талибан» на военную базу в Мазари-Шарифе погибли по меньшей мере 140 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации города.

Минобороны Афганистана сообщало о гибели более ста человек.

Нападение произошло в пятницу, 21 апреля. По имеющимся данным, около десяти переодетых в военную форму талибов заехали на базу и начали стрелять из ружей и гранатометов; двое из них подорвали себя.

Большинство военнослужащих в этот момент были безоружны — часть из них обедала, другие возвращались из мечети после молитвы.

Представители «Талибана» назвали нападение местью за недавнее убийство нескольких командиров движения.

Боевики исламистского движения «Талибан» и «Исламского государства» (признаны в РФ террористическими организациями) регулярно устраивают теракты на территории Афганистана. В результате серии взрывов 10 января погибли более 60 человек; 7 февраля в результате взрыва в здании Верховного суда погибли 22 человек и 41 был ранен.

В марте боевики ИГ, переодетые врачами, напали на госпиталь в Кабуле. Погибли не менее 49 человек, около 70 пострадали.

Источник: Медуза