Отряд кораблей Балтийского флота провел пополнение запасов в море

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола», выполняющий задачи дальнего похода осуществил пополнение запасов топлива в заливе Сена.

Подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей отряда, обеспечили безопасную стоянку кораблей и судов на незащищенном рейде, провели комплекс противодиверсионных мероприятий.

В настоящее время отряд держит курс на Балтийское море. Экипажи кораблей продолжают отработку противолодочных расчетов, применяя штатные средства для поиска условных подводных субмарин по маршруту перехода.

За время похода отряд оставил за кормой более 2500 морских миль палубные вертолеты Ка-27 произвели порядка двадцати летных смен выполняя воздушную разведку и противолодочные задачи.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г.Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Источник: пресс-служба Балтийского флота