Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" завершило деловой заход в княжество Монако

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Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках дальнего похода с 22 по 29 апреля находилось с деловым заходом в порту княжества Монако.

Океанографическое судно посетило Монако в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

За время стоянки в порту экипаж судна смог ознакомиться с достопримечательностями княжества, отдохнуть после перехода морем, а также пополнить запасы топлива воды и продовольствия.

По маршруту перехода военного океанографа запланировано проведение комплексных океанографических исследований, сбор сведений для корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания, исследование работы радионавигационных систем. За время похода ОИС «Адмирал Владимирский» побывает в Средиземноморье и в Индийском океане.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел в одиночное плавание из Кронштадта 6 апреля.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту