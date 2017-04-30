Украинского депутата, предлагавшего отдать Крым в аренду России, лишили гражданства
По указу пррезидента Украины Петра Порошенко был лишён гражданства страны депутат Верховной Рады Андрей Артёменко. Он известен как автор плана урегулирования конфликта на Украине, который предусматривал передачу Крыма в аренду России.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке лидер Радикальной партии, депутат Олег Ляшко, а так же украинские СМИ.
По словам Ляшко, решение связано с тем, что у Артеменко с 2005 года было гражданство Канады. «Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко», — написал Ляшко.
Также гражданства Украины, по сообщению СМИ, лишили первого заместителя министра экономики Александра Боровика.
Официально о лишении депутата гражданства пока не сообщалось.