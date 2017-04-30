Украинского депутата, предлагавшего отдать Крым в аренду России, лишили гражданства

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По указу пррезидента Украины Петра Порошенко был лишён гражданства страны депутат Верховной Рады Андрей Артёменко. Он известен как автор плана урегулирования конфликта на Украине, который предусматривал передачу Крыма в аренду России.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке лидер Радикальной партии, депутат Олег Ляшко, а так же украинские СМИ.

По словам Ляшко, решение связано с тем, что у Артеменко с 2005 года было гражданство Канады. «Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко», — написал Ляшко.

Также гражданства Украины, по сообщению СМИ, лишили первого заместителя министра экономики Александра Боровика.

Официально о лишении депутата гражданства пока не сообщалось.