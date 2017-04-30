Украина возвела дамбу для блокирования подачи воды в Крым

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Администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

"Новая стационарная бетонная плотина возведена на границе материковой части Украины с Крымом", - говорится в сообщении украинского телеканала ТСН. По его данным, дамбу стоимостью 35 млн гривен (около $1,3 млн) возвели за год. Представители местной администрации пояснили, что поводом для строительства этого сооружения стала необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Охапко, после возведения дамбы соответствующие службы занимаются созданием инфраструктуры. "Это, в частности, лебедки, дежурные помещения, охрана", - уточнил он. Новая плотина, отметил Охапко, имеет шлюз, который можно открыть и наполнить водой "еще 300 километров Северо-Крымского канала.

После воссоединения Крыма с Россией, которое по итогам референдума произошло весной 2014 года, Украина объявила полуостров оккупированной территорией, а для его возвращения начала применять практику различных блокад. Первой из них стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. После этого последовали подрыв торговых связей и прекращение электроснабжения, что в настоящий момент компенсировано новыми торговыми путями и энергомостом с территории Краснодарского края.

Источник: ТАСС