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В Донецке прошло памятное мероприятие, посвященное третьей годовщине трагических событий в Одессе. В этот день, 2 мая 2014 года, с подачи незаконной киевской власти украинские радикалы совершили страшное преступление, в результате которого погибли 48 человек. Собравшиеся почтили память жертв одесской трагедии минутой молчания, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

«Три года прошло с того дня, когда для нас умерла Украина как государство. До этих событий трудно представить, что такое могло произойти. Сейчас тем, кто живет в Одессе, очень тяжело, они не могут почтить память своих предков, не могут сказать о том, что являются русскими. Но я уверен — это время придет. Жертвы, возложенные на алтарь очищения Украины, были не напрасны. Это служит уроком всем нам. Мы должны уделять внимание молодежи, ее образованию, изучению молодежью истории. Это нужно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась», — отметил Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. «Одесситы сопротивляются. Сопротивляются по сей день. Но власти делают все, чтобы лишить одесситов памяти о погибших в Доме профсоюзов. И я хочу сказать спасибо жителям Донбасса, которые не очерствели и принимают одесскую трагедию, как свою собственную», — сказала жительница Одессы Марина Ульянова. В финале мероприятия для донецких студентов и школьников был показан документальный фильм «Одесса: три года. Самое важное и актуальное», посвященный расследованию тех трагических событий.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики