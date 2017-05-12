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Заговорят улица и стволы: Ярош пригрозил отметившему 9 мая Днепропетровску (по версии Киева Днепр) огнём и мечом

Народный депутат Украины Дмитрий Ярош предупредил, что украинцы могут начать громить "Оппоблок" из-за массовой драке с "титушками" в Днепре 9 мая. Об этом свидетельствует запись на его странице в соцсети Facebook.

"Заверения правоохранителей, что "у них все под контролем" оказались фикцией. Знаю, что кадровые выводы уже сделаны. Но этого явно недостаточно. Полный разгром антигосударственной бандгруппировки "Опоблок", аресты "титушни" и главное - организаторов "победобесного" кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам "Оппоблока" и ДТЭК, единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну и не забыть о сепарах в украинском полицейской форме", - написал Ярош. 

 Напомним, что 9 мая в Днепропетровске (по версии Киева в Днепре) в ходе массовых акций произошли столкновения между украинцами, отмечавшими день Победы и провокаторами из националистических организаций.  В ходе столкновений провокаторы получили травмы.   Министр внутренних дел Арсен Аваков оказался крайне недоволен нежеланием своих подчинённых препятствовать людям, отмечающим день Победы и принял решение уволить с руководящих должностей ряд сотрудников местной полиции и назначил служебное расследование.

Мэр Днепропетровска (Днепр) заявил, что если ситуация не изменится, то в городе будет создан "аналог немецкого фрайкора. Фрайкор (нем. Freikorps ) Полувоенное формирование в Германии в начале 20 века. После роспуска фрайкора многие бывшие добровольцы стали активными участниками Национал-социалистической партии Германии или прочих крайне-правых и националистических организаций. Многие из военных руководителей Третьего рейха, а также многие из ключевых функционеров нацистской партии были выходцами из фрайкора.

По материалам украинских СМИ. 

 

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Категория: Новости / В мире

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