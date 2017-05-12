Открытое письмо: RT требует от Reuters признать недостоверность обвинений в свой адрес

/В мире/

Освещая выборы во Франции, RT якобы распространял «фейковые новости». Такое обвинение, сделанное на основании анонимных заявлений «американских чиновников», содержится в статье, опубликованной агентством Reuters 9 мая. RT отрицает данное обвинение и направляет официальную жалобу изданию с требованием незамедлительно и публично опровергнуть распространённую недостоверную информацию. Публикуем полный текст открытого письма.

Телеканал RT направляет официальную жалобу в связи со статьёй Reuters, озаглавленной «В США растёт уверенность, что Россия взломала французские выборы: источники» («U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources»).

В статье содержатся обвинения в адрес RT, выдвинутые на основании анонимных (а потому ни к чему не обязывающих их авторов) заявлений неких «американских чиновников», а именно — утверждения, что RT, освещая выборы во Франции, распространял «фейковые новости». Несмотря на всю серьёзность данных обвинений, агентство Reuters не обратилось к RT за комментарием.

Кроме того, утверждение о распространении фейковых новостей, несмотря на его серьёзность, не только представлено без комментария представителя RT, но и не подкреплено никакими доказательствами. В поддержку данного утверждения не приведено ни одного примера. Это особенно удивительно на фоне того, что в апреле само агентство Reuters сообщило, что представители предвыборного штаба Эммануэля Макрона, которые не раз обвиняли RT в распространении фейковых новостей, не смогли привести ни одного примера, который мог бы это подтвердить.

За всё время не было приведено ни единого доказательства того, что RT когда-либо распространял фейковые новости о Макроне или французских выборах: ни одной статьи, ни одной цитаты, ни одной публикации в соцсетях. Это объясняется тем, что все подобные обвинения абсолютно беспочвенны. RT решительно опровергает любые утверждения о какой-либо причастности к распространению фейковых новостей в целом и о господине Макроне и французских выборах в частности.

Уже в четвёртый раз за последние несколько месяцев Reuters публикует серьёзные обвинения в адрес RT без должной проверки материалов и без предоставления каналу права прокомментировать ситуацию. В апрельской статье о роли RT в президентских выборах в США было написано, что RT не ответил на просьбу прокомментировать информацию, хотя в действительности подобный запрос RT не получал. В опубликованной в феврале статье о выборах во Франции упоминалось интервью RT, которое канал на самом деле не брал. Ранее в том же месяце агентство Reuters в очередной раз сделало не соответствующее действительности заявление о том, что RT отказался прокомментировать сюжет о НАТО, хотя запроса на эту тему в адрес RT также не поступало.

Печально, что о высоких стандартах журналистики, которыми всегда гордилось агентство Reuters, так легко забывают, когда дело касается RT. Важно отметить, что каждый раз, когда Reuters публикует ошибочную или не подкреплённую фактами информацию или отказывает RT в праве на комментарий, эти вводящие в заблуждение материалы подхватывают и перепечатывают сотни новостных СМИ по всему миру.

Таким образом, если RT и может впоследствии прокомментировать или указать на ошибку в публикации самого Reuters, то у канала нет никакой возможности указать на неточности тысячам СМИ, которые пишут свои материалы на основе информации, получаемой от Reuters. В результате распространение некорректных и порочащих репутацию RT сообщений продолжается.

28 апреля RT направил руководству Reuters письмо с жалобой на тот подход, который прослеживается в публикациях агентства об RT. Мы всё ещё не получили никаких комментариев относительно того, как агентство Reuters намерено применять свои редакционные стандарты в отношении материалов об RT.

Поскольку агентство Reuters не смогло подкрепить доказательствами выдвинутые против RT обвинения, а также не предоставило RT возможность ответить на них до публикации, мы требуем незамедлительно опубликовать опровержение распространённой недостоверной информации об RT.

Источник: RT