Курс валют
57.16
62.09
/В мире/

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вышло в Индийский океан

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля за это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой   более 6 тысяч морских миль.

В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако.  Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 122 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Турции разбился автобус с туристами, погибли не менее 23 человек

Задержаны квартирные воры, похитившие ценностей более чем на миллион рублей

Пенсионер попал в ДТП на угнанной иномарке

В Госдуме предлогают отдавать детей под опеку только родственникам

Новороссийский планетарий им Гагарина принял эстафету акции «Гастроли планетариев»