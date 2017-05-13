Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вышло в Индийский океан

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Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля за это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой более 6 тысяч морских миль.

В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

Источник: пресс-служба Балтийского флота