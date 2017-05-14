Владельцу нового символа Евровидения грозит 5 лет тюрьмы

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Виталий Седюк, сделавший свои ягодичные мышцы символом украинского Евровидения, может сесть на пять лет. Как сообщил в facebook министр внутренних дел Украины, Седюку предъявлено обвинения по ч3. ст 269 УК Украины.

Пишет Аваков: В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей, узнаем, что Седюк - украинский гражданин. Во время выступления Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом".

Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Во время выступления победительницы прошлого года украинской певицы Джамалы на сцену выскочил молодой мужчина, снял штаны с трусами и продемонстрировал в камеру свой голый зад. Похабный перфоманс продолжался считанные секунды, после чего хулигана стащили со сцены охранники и передали полиции. Им оказался печально известный в Украине Виталий Седюк, уже неоднократно замеченный в хулиганских выходках против различных звезд шоу-бизнеса. (конец цитаты)