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Украинский офис социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал запрет VK на Украине

ВКонтакте — самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями.  Пишет Влад Леготкін на своей странице в VK. 

Владельцев страниц обеспокоенных судьбой своих данных направляют в техподдержку. 
"З питаннями щодо роботи сайту звертайтеся, будь ласка, до нашої команди підтримки".

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ запрещающий российские соцсети на территории Украины

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Категория: Новости / В мире

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