Украинский офис социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал запрет VK на Украине

/В мире/

ВКонтакте — самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями. Пишет Влад Леготкін на своей странице в VK.

Владельцев страниц обеспокоенных судьбой своих данных направляют в техподдержку.

"З питаннями щодо роботи сайту звертайтеся, будь ласка, до нашої команди підтримки".

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ запрещающий российские соцсети на территории Украины.