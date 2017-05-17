Как выглядит Украинский App Store после указа о блокировке российских сайтов

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16 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны огромного перечня российских веб-сайтов. В том числе социальных сетей "Одноклассники", "Вконтакте" и всех сервисов компании "Яндекс".

На следующий после подписания указа день на первые места в топе магазина приложений App Store вышли приложения для обхода блокировок. А вот пользователи Android, кажется, ничего не заметили.

Источник: Медуза