В Донецк (ДНР) прибыл 65-й гуманитарный конвой МЧС РФ

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Сегодня, 25 мая, в Донецк прибыл 65-й гуманитарный конвой МЧС РФ. Об этом сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики. Конвой доставил гуманитарный груз, который включает в себя детское питание и медицинское имущество.

«Конвой доставил 280 тонн гуманитарного груза. Он включает в себя около 10 тонн медикаментов для Министерства здравоохранения ДНР, 8 тонн книг для Министерства образования и науки ДНР, остальное — детское питание», — сообщил журналистам директор Департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС ДНР Владислав Томашевский. В настоящее время производится разгрузка.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©