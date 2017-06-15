Ученые РЭУ: на Кубке конфедераций победит Португалия

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Сборная Португалии имеет наилучшие шансы выиграть Кубок конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в России. Такой вывод сделан на основе прогнозной модели, разработанной Центром стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова*.

Для формирования прогнозной модели оценивались, как "общие" переменные, связанные с социально-экономическим развитием стран, так и специфические показатели - исторические и спортивные. Все эти потенциальные факторы могут определять успешность стран на Кубке конфедераций.

Список потенциальных факторов

Общие

Реальный ВВП на душу населения (определяет наличие и степень влияния экономического благосостояния граждан на возможность их футбольной сборной достигать результатов на турнире)

Численность населения (влияет ли число граждан, проживающих в стране, на успехи их футбольной сборной на турнире)

Индекс развития человеческого потенциала (влияет ли общее социально-экономическое развитие страны на результаты турнира)

Средняя продолжительность жизни (влияет ли уровень здравоохранения в стране на результаты турнира)

Спортивные

Континентальная федерация (определяет, имеется ли системная тенденция, согласно которой представители одной или нескольких конфедераций успешно выступают на турнире)

Поддержка домашних трибун (указывает на то, помогает ли хозяевам эффект "домашних" трибун)

Действующий чемпион мира (устанавливает, имеет ли значение статус действующего чемпиона мира)

Рейтинг ФИФА (влияет ли положение страны в рейтинге мужских сборных ФИФА на результаты турнира)

Число выступлений на Кубке Конфедераций (имеет ли значение фактор опыта прошлых выступлений на турнире)

Наличие лучших игроков в мире в заявке команды (позволяет ли наличие лучшего, 2-го и/или 3-го лучшего игроков по версии ФИФА более успешно выступать на турнире)

Исторические

Число лет в качестве члена ФИФА (имеет ли значение фактор футбольных "традиций")

Число лет со дня основания футбольной федерации (имеет ли значение фактор футбольных "традиций")

Модели для прогнозирования строились, исходя из того, как вышеуказанные факторы влияли на результаты предыдущих шести розыгрышей турнира, начиная с 1997 года.

После всех вычислений, для прогноза результатов на групповой стадии турнира была получена модель с уровнем достоверности в 42,5%. При этом определяющими для успеха той или иной сборной признали три фактора: ее место в рейтинге ФИФА, кто является страной-организатором и принадлежит ли сборная к Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL). Остальные показатели были признаны незначительными.

Понижение на одну строчку в рейтинге (ФИФА) влечет к потере страной возможности набрать 0,04 очка в группе. Хозяева Кубка конфедераций, как правило, превосходят ожидания и демонстрируют высокие результаты. Домашние трибуны помогают набирать почти на три очка больше. Южноамериканские страны стабильно успешны на Кубке Конфедераций. Сборная Бразилии становилась триумфатором четыре раза из девяти. Как правило, представители CONMEBOL набирают на два очка больше других.

Результаты прогнозов группы A

Страна Число очков в группе

Россия 4,973

Португалия 4,154

Мексика 3,834

Новая Зеландия -0,006

При таком раскладе у российских болельщиков есть повод для оптимизма, поскольку прогноз дает России 5 очков в группе. Однако велика вероятность, что португальцы и мексиканцы также наберут по 5 очков, выиграв у Новой Зеландии и сведя вничью очные матчи. Следовательно, имеется вероятность, что разница мячей с новозеландцами может быть решающим фактором при выходе из группы А. Однако если алгоритм не "додумывать" произвольно, то Россия должна занять первое место в группе, а Португалия - второе.

Группа B не должна подарить нам сюрпризов. Чили и Германия ожидаются в плей-офф, при этом латиноамериканцы, согласно модели, имеют больше шансов на первую строчку в квартете.

Результаты прогнозов группы B

Страна Число очков в группе

Чили 6,646

Германия 4,354

Камерун 3,154

Австралия 2,474

Полуфинальные пары согласно прогнозам, должны выглядеть следующим образом: Россия против Германии и Чили против Португалии. На данной турнирной стадии необходимо было построить модель, которая бы определяла, сколько побед в двух матчах смогут одержать команды. Все четыре команды будут в любом случае принимать участие в двух матчах: два полуфинала, матч за третье место и финал. Вычисления дали прогнозную модель с вероятностью 53,3%, которая учитывает также три фактора: наличие в команде лучшего игрока мира по версии ФИФА, страна-организатор, рейтинг ФИФА.

Команды, которые имели в своем составе действующего обладателя звания лучшего игрока в мире давала им возможность выиграть как минимум одну игру. Домашние трибуны также помогают хозяевам на стадии плей-офф, однако с меньшим успехом, нежели в группе. Понижение на одну строчку в рейтинге влечет к потере страной возможности выиграть матч на 1,5%.

Португалия является явным фаворитом стадии плей-офф. Наибольшее значение будет иметь наличие в составе Криштиану Роналду, лучшего футболиста мира. В полуфинале португальцы обыграют чилийцев, а в финале - команду Германии.

Германия и Чили имеют примерно одинаковые шансы на выигрыш одного из двух матчей, что означает выигрыш Германии у России в полуфинале, и проигрыш российской команды чилийцам в матче за бронзу. Единственным козырем сборной России остается преимущество домашних трибун, однако худшее положение команды в рейтинге ФИФА за всю историю отечественного футбола серьезно уменьшает шансы хозяев одержать хотя бы одну победу на стадии плей-офф.