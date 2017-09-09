Футуролог: Земля погибнет 23 сентября из-за сближения с Нибиру

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Футуролог из США заявил, что 12 сентября наступит конец света. Земля погибнет из-за сближения с таинственной Планетой Х или Нибиру. На это указывает полное солнечное затмение, которое человечество наблюдало совсем недавно.

Во время затмения Нибиру уже можно было разглядеть, но уфологи умолчали о странном объекте. Серьезные ученые скептически относятся к существованию планеты, рассказывая о ней страшилки. В прошлом году эксперты провели теоретические расчеты и смогли определить приблизительное местонахождение планеты, но доказать обоснованность своих доводов не смогли.

Сторонники всемирного заговора с завидной регулярностью сообщают о грядущем конце света. 19 августа Земля должна была погибнуть из-за глобального природного катаклизма, а 23 сентября – из-за крупного астероида, который рухнет на территорию планеты.

Источник: http://actualnews.org/exclusive/197079-futurolog-zemlya-pogibnet-23-sentyabrya-iz-za-sblizheniya-s-nibiru.html