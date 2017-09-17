В Донецкой народной республике прошли соревнования по танковому биатлону

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В Республике прошел второй заключительный этап соревнований танковых экипажей подразделений Вооруженных Сил ДНР И ЛНР. После отборочного этапа в финал вышли шесть команд. Об этом сообщает сегодня, 16 сентября, корреспондент официального сайта ДНР.

Танковые экипажи прошли эстафету с преодолением препятствий и выполнили стрельбы из орудий по мишеням. Второй этап состязаний предусматривал командный заезд. Первое место в личном зачете занял экипаж из Луганской Народной Республики (командир танка ст.сержант Отоманчук), второе место присудили команде ВС ДНР (командир танка ст.сержант Остапюк), третье место осталось также за командой из ЛНР (командир танка сержант Хабабулин).

Лучшим наводчиком-оператором соревнований стал мл.сержант Пономарев (ДНР, отдельный танковый батальон), звание лучшего механика-водителя присудили лейтенанту Торбаеву (ДНР, 11-й отдельный мотострелковый полк), лучшим командиром танка объявлен сержант Хабабулин (ЛНР, 4-я отдельная мотострелковая бригада). В эстафете и командном зачете второе место занял экипаж ВС ДНР, первое место в обеих номинациях досталось танкистам из Луганска. Женский экипаж ВС ДНР выступил с показательной программой. С достойной победой луганчан поздравили министр обороны ДНР, генерал-лейтенант Владимир Кононов и командующий Первым армейским корпусом, генерал-майор Денис Синенков. «Считанные секунды решили исход соревнований, победил сильнейший. Экипажи показали настоящую битву, зрелищное состязание характеров», — отметил Владимир Кононов.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики