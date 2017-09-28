Информатор WADA объявлен в международный розыск

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Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков объявлен в международный розыск. Бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по статье 201 Уголовного кодекса РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы. Именно на показаниях Родченкова был основан доклад комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о, якобы, массовом применении допинга российскими спортсменами. Есть сомнения, что Родченкова когда-либо выдадут, считает спортивный юрист Артем Пацев. Сообщает Радио Sputnik

«Скорее всего, он (Родченков – ред.) в США. Но, так как он находится под программой защиты свидетелей американского правительства, то а) доподлинно не известно, где он точно находится, и как с ним связаться, б) есть большие сомнения в том, что его выдадут России», - отметил юрист. По словам Артема Пацева, вопрос – поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Корею – до сих пор открыт.

«У WADA есть право оспорить прекращение этих дел в спортивном арбитражном суде в Лозанне. И не известно, воспользуется она этим правом, или нет, польку в Лозанне по некоторых из этих закрытых дел еще не истек срок обжалования. На самом деле доступ России на зимнюю Олимпиаду пока еще зависит вовсе не от того, сколько дел будет закрыто в количественном отношении, или от отказа от дачи показаний

Родченкова. Дело в том, что в МОК созданы две комиссии, которые исследуют те или иные обвинения, изложенные в докладе Макларена и, как раз подкрепленные теми самыми показаниями Родченкова, представленными документами и электронными файлами. И многое, если не все, в части допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Корее будет

зависеть от выводов этих двух комиссий. Российские структуры -Олимпийский комитет, Министерство спорта, Российское антидопинговое агентство предоставляют информацию по запросам этих комиссий. Предоставляют свою позицию, доказательства тогда, когда комиссия запрашивает соответствующую позицию по интересующим вопросам. Но реально повлиять политически или финансово на работу комиссий - это абсолютно исключено», - рассказал спортивный юрист.