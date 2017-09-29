Главная угроза колонизации Марса - секс

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Секс - главная угроза для колонизации Марса. Об этом заявила астронавт из Британии Хелен Шарман. Она считает, что космические миссии должны состоять из членов одного пола. По словам Шарман, смешанные команды могут не справиться с миссией из-за риска возникновения неуставных отношений. Опасения астронавта преждевременны, заявил в эфире радио Sputnik сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace, блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Не стоит исключать из нашей жизни любовь, но, в целом, из того, что мы уже знаем, достаточно богатый опыт нахождения людей в космосе и длительное время, и в том числе и смешанные экипажи, все-таки все здравомыслящие люди, и космонавты, по большей части занятые работой в космосе, наукой и поддержание систем жизнеобеспечения в работе. В общем, там влюбляться особо времени нет. На сегодняшний день я не знаю таких реальных случаев, чтобы члены экипажа разного пола после полета каким-то образом вступали в брак или в какие-либо отношения. И с другой стороны, если мы говорим про Марс, про его освоение, жить и развиваться там надо будет, и когда-нибудь первый ребенок на Марсе все-таки появится, и вряд ли нужно думать, что это какое-то препятствие. Мы летим туда, чтобы наша цивилизация стала шире, и стала многопланетной, и без рождения детей этого, конечно, не будет. Все-таки рано говорить о колонизации еще, сейчас более реально в ближайшие десятилетия - это только пилотируемые полеты туда, до орбиты, с посадкой. Эти экспедиции будут занимать, два или три года и более. За это время много семей не вырастишь», - сказал эксперт.

Источник: Sputnik