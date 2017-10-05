Контингенты России и Узбекистана готовы к контртеррористической операции на полигоне Фориш

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Воинские контингенты России и Узбекистана готовы к совместной контртеррористической операции на полигоне Фориш в рамках тактического учения, основной этап которого состоится 6 октября. Более 400 военнослужащих при поддержке авиации выполнят учебно-боевые задачи по борьбе с международными диверсионно-террористическим группами в горной местности.

Накануне завершилась отработка взаимодействия подразделений двух армий, организована совместная работа офицеров на пунктах управления. Командование сил антитеррора получило боевое распоряжение на совершение марша в базовый район. Проведенные командирами расчеты были введены в программный комплекс для математического моделирования операции.

Военнослужащие приступили к отработке нормативов маршевой и огневой подготовки, преодолению горной полосы препятствий и проверке вопросов всестороннего обеспечения действий войск.

Российский контингент на учении представлен подразделениями горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Республике Тыва. Боевые возможности ротной тактической группы усилены расчетами беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и 82-мм минометов «Поднос». Солдаты и офицеры экипированы комплектами «Ратник», обеспечены радиостанциями шестого поколения «Азарт».

Учебный центр Фориш был построен в 2000 году в отрогах хребта Нуратау на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Входит в состав наиболее значимого в системе военно-административного деления Узбекистана Юго-западного особого военного округа, который дислоцирован на территории Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областей.

Источник: Пресс-служба Центрального военного округа