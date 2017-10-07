Эксперт: АНБ "прощелкала клювом", это их проблемы

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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники утверждает, что в 2015 году киберпреступники похитили секретную информацию у АНБ. Якобы, в деле замешаны русские хакеры, которые использовали для этих целей российский антивирус «Лаборатории Касперского». В итоге хакерам стала доступна интересная информация. Там содержались детали, как АНБ США проникает в компьютерные сети, находящиеся за границей, компьютерные коды для шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самих США. Если это правда, то это большой успех наших «айтишников», заявил в эфире радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев.

«АНБ "прощелкала клювом", грубо говоря, пропустила через подрядчиков некие программы, которые залезли куда надо. Это успех. У них был успех по закладкам аппаратным, а у нас успех - по закладкам программным. Американцы очень специализированы. Как врачи отмечают: у них есть специалист по левому колену и специалист по правому колену. Поэтому, прежде, чем догадались, что такой приём мог бы быть использован, я не знаю

в действительности это - правда или нет, а может журналистская выдумка, может и такое, а может это – правда, тогда это большой успех наших коллег. Пока они сообразили, что это сделано через подрядчика. А подрядчик - это коммерческая фирма, которая всё-таки допущена. Сноуден тоже был работником подрядчика АНБ. Значит, это очередной прострел агентства национальной безопасности. Это их проблемы», - подчеркнул эксперт.

Источник: Sputnik