Россия одобрила проект Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата

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Подписанным распоряжением Российской Стороной одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года (далее соответственно – Протокол, Соглашение).

Цель Протокола – совершенствование системы противодействия преступным посягательствам на автотранспортные средства на территории государств СНГ.

Протоколом предусматривается расширение перечня сведений, содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных средствах, и установление порядка оперативного представления по запросу компетентных органов информации, представляющей интерес в борьбе с хищениями автотранспортных средств.

Подписание Протокола будет способствовать более эффективной реализации существующего механизма межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на транспортные средства на территории государств СНГ.

Источник: Правительство РФ