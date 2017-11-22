Ансамбль Александрова даст шесть концертов в Польше

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Сегодня Академический ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова дал свой первый концерт в рамках международного турне по Балканам в Польше в городе Ченстохова. Впереди еще выступления в городах Варшава, Торунь, Ольштын и Белосток.

До этого Ансамбль выступил в Сербии, Республики Босния и Герцеговина, Хорватии, Словении, Румынии.

В Румынии александровцы выступили с четырьмя концертами в столице страны - Бухаресте, в городах Яссы и Константе. Среди зрителей присутствовали представители дипломатической миссии России в Румынии во главе с послом, от Румынии - госсекретарь Правительства, депутаты и сенаторы румынского парламента, представители минобороны Румынии, военные атташе стран СНГ и Европы, мэры и префекты городов. Только на одном концерте в Бухаресте александровцам рукоплескали более четырёх тысяч человек.

26 ноября военные артисты завершат нынешнее международное гастрольное турне.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации