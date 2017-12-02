Макфол попросил пустить его в Россию

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Экс-посол США в Москве Майкл Макфол попросил представителя РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова помочь в снятии с него визовых санкций, чтобы получить возможность прилетать в Москву.

"У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию", - приводит слова экс-посла PИА Новости.

Макфон также отметил, что "с нетерпением ждет возможности посетить Россию в ближайшее время".

В прошлом месяце Москва включила Макфола в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Как объяснили в МИД России, причиной такого шага стало "активное участие экс-дипломата в разрушении двусторонних отношений" и лоббирование политики давления на Москву.

Как писал Ruposters, в августе бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях в России".

Источник: https://ruposters.ru/news/02-12-2017/makfol-poprosil-pustit-rossiyu