Напуганная Польша официально обратилась к России с просьбой по СЦКК

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Вывод российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) имеет весьма негативные последствия. Уже не первая страна ЕС признала данную инициативу губительной.

Польша просит российских представителей вернуться в СЦКК, сообщает "Российский Диалог" со ссылкой на МИД страны. В Варшаве с обеспокоенностью восприняли эскалацию вооруженного конфликта на Украине в последние дни. Такого количества нарушений перемирия не было с января 2017 года. По мнению польских дипломатов, причиной этому стал вывод российских офицеров. "Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — отмечается в сообщении. Таким образом, Польша стала третьей страной ЕС, которая выступила за возвращение россиян-наблюдателей в Донбасс. Как ранее сообщал "Российский Диалог", Франция уже пожалела о выводе россиян из СЦКК. Вслед за этим, у канцлера Германии Ангелы Меркель озвучили важную информацию относительно возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/130783_1514029079