КИПР И ГРЕЦИЯ СОЧЛИ РОССИЮ «ОККУПАЦИОННОЙ ДЕРЖАВОЙ»

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Генассамблея ООН приняла во вторник, 19 декабря, резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой» за присоединение Крыма в 2014 году. 70 стран выступили за принятие документа, 26 были против, 76 воздержались. В это непросто поверить, но в числе тех, кто поддержал предложенную Украиной резолюцию, фигурируют лучшие друзья России в Евросоюзе — Кипр и Греция.

Петр ПОРОШЕНКО, президент Украины: «Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма — как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть «крымский вопрос», международный фронт по деоккупации Крыма крепчает».

Евгений ЗАГАЙНОВ, заместитель постоянного представителя России при ООН: «На Украине думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики».

Павел КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины: «Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал».



Сергей АКСЕНОВ, глава Республики Крым: «На самом деле есть только два фактора, которые действительно имеют значение в любых вопросах, связанных с Крымом. Во-первых, это свободный выбор крымчан, сделанный в марте 2014 года. Во-вторых, это мощь Вооруженных Сил России».

Источник: https://evropakipr.com/novosti/kipr-i-greciya-sochli-rossiyu-okkupacionnoy-derzhavoy