Абхазия: «без пяти минут революция»

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3?5 января в Абхазии случились новые массовые волнения. Формальным поводом для них стало единоличное решение президента страны Рауля Хаджимба об обмене грузинского военного преступника Георгия Лукавана сбежавшего в Грузию гражданина республики, подозреваемого в тяжком преступлении.

Но на самом деле сравнительно новые политические силы и лидеры тестируют свои возможности влиять на улицу и политический процесс.

Была угроза повторения событий 27 мая 2014 года, когда власти лишился прежний президент республики Александр Анкваб. Неоднократно в среде митингующих, собравшихся на небольшой площади перед входом в парламент, звучали призывы к отставке президента Хаджимба. Особенно серьезной эта угроза была в первый день митинговой кампании, 3 января.

Возглавил процесс в даннном случае депутат Рауль Лолуа, бывший министр внутренних дел и в прошлом соратник президента, в 2014 году он в числе прочих был активным участником кампании протеста, сместившей с должности Анкваба. Молодой, достаточно амбициозный политик, имеющий большой опыт работы в силовых структурах.

Но в парламенте республики преобладают сторонники «мягкой» политической линии, процессов, не сопровождающихся митинговыми кампаниями. Основным «продуктом» нынешних волнений стало заключение созданной в парламенте комиссии по расследованию обстоятельств помилования и отправки на родину военного преступника Лукава. Закон говорит о том, что президент имел право принять единоличное решение о помиловании, и он воспользовался этим правом. Оппоненты считают, что закон нарушен, поскольку в связи с этим процессом не проводилось никаких других процедур, например, не была создана комиссия по помилованию.

Конкретный сюжет имеет значение всегда в абхазских политических передрягах. Но также важно, что информационный повод, как правило, становится «топливом» для раскрутки протесной кампании, в последние годы их окончательная цель — отставка первого лица. Также было и в этот раз.

Но важным новым обстоятельством стало то, что генератором протеста выступила не «традиционная оппозиция», группа сил, ушедших в оппозицию в 2014 году, а сравнительно новые лица в абхазской политике, кроме Лолуа, также Дмитрий Дбар, тоже из силовых структур, депутат парламента Батал Айба и ряд других лиц. В принципе группу этих политиков можно назвать «третьей силой», но пока остается открытым вопрос о союзе новых и старых оппозиционных сил. Вполне возможно, что возникнет альянс.

Хотя трудно понять логику, которой руководствуются лидеры протеста. До очередных выборов президента Абхазии остается немногим более полутора лет и очевидно, что сейчас никто не готов вступить в кампанию в случае, если действующий глава государства уйдет в отставку. Более того, такая кампания быстро поставит страну на грань гражданских столкновений, потому что будет огромный конкурс на роль лидера или лидеров оппозиционных сил. А фигур, которые бы явно выделялись, нет. Экс-президент Анкваб, единственный, кто с высокой долей вероятности мог бы победить, по возрасту участвовать в кампании не может. Но он может поддержать того или иного кандидата, что важно для любого абхазского политика. Однако этот процесс в самом начале, во всяком случае представляется, что если выборы завтра, никто из тех, кто возглавлял январскую митинговую кампанию, шансов на президентское кресло пока не имеет.

Вероятно, Рауль Хаджимба этот раунд выиграл. Он избежал, пока, по крайней мере, постановки вопроса об импичменте. Также события 3?5 января показали, что есть не столько крепкий пропрезидентский альянс, сколько крепкий альянс совершенно разных сил, но заинтересованных в том, чтобы политический процесс шел в рамках закона. Запрос на законность политики очевиден, и может быть, это единственный позитивный вывод из последних событий.

Но если смотреть шире, в абхазской политике складывается тупиковая ситуация. Конкретные причины массовых волнений имеют второстепенное значение. Информационным поводом для того, чтобы собраться у президентского и парламентского дворца на сухумской набережной может быть что угодно. И выдача преступника грузинам, и обсуждение закона о недвижимости, и любой другой повод, так или иначе имеющий отношение к внешнеполитическим делам. Удивительно, но протеста по поводу социальных и экономических неурядиц пока нет. Хотя Абхазия на сегодня самое бедное по уровню жизни населения государство постсоветского пространства.

Однако массовый протест выращивает именно нищета, упадок государства, крах надежд на поступательное развитие в течение этого десятилетия, криминализация и еще десятки причин в большей степени социального и экономического характера. Эти проблемы не решаемы в текущих условиях жизни Абхазии в принципе. Поэтому складывается ситуация, и эмпирический опыт абхазской политики последних лет это показывает, когда каждая новая группа сил, пришедшая на волне народного протеста к власти, через два-три года оказывается перед угрозой свержения. Если сегодня нарождающаяся третья сила сметет президента, через два года протест сметет и ее. И так до бесконечности. Потому что не представляется реалистичным возникновение условий, при которых республика сможет начать выбираться из кризиса на протяжении этого и ближайшего десятилетий. То есть то, что мы видим в Абхазии, это не кризис, это такая реальность жизни, на уровне страны четвертого мира. К такому результату привела совокупность причин, лежащих глубоко в культуре, и их невозможно трансформировать через управленческие механизмы. Просто абхазское общество пока не может согласиться с тем, что такая жизнь как теперь, по меркам жизни нынешних поколений, будет всегда.

Вместе с тем, общество пытается искать некую консолидирующую фигуру лидера нации, харизматичного и волевого, которому удастся отладить жизнь в стране. Хотя масштаб проблем несопоставим с возможностями любой, даже самой продвинутой группы сил. Абхазская социальная культура, к тому же отвергающая иерархию, не способствует возникновению собственных «кадыровых» и «саакашвили».

Единственное, что возможно сделать в условиях распада государственности на будущее — это создать уважение к закону хотя бы в политическом процессе. И некоторые позитивные подвижки в этом направлении есть. И если Раулю Хаджимба удастся удержаться в течение этого года у власти, а в 2019 году свергать его будет уже совсем бессмысленно, то это станет большим шагом на пути к закрплению презумпции правовых механизмов в абхазской политике.

Антон Кривенюк, специально для EADaily

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2018/01/06/abhaziya-bez-pyati-minut-revolyuciya