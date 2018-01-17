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Запрещенные на Украине российские "ВКонтакте" и "Яндекс" вошли в пятерку популярных в стране сайтов. Политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что любые подобные запреты приводят к прямо противоположному результату.

Российские сайты "ВКонтакте" и "Яндекс" остаются в пятерке рейтинга самых посещаемых сайтов на Украине, несмотря на президентский запрет, сообщает Интернет-ассоциация Украины.

По данным за декабрь 2017 года, чаще всего украинцы заходили на сайты Google (88%), YouTube (74%) и Facebook (54%). Четвертое и пятое место заняли "ВКонтакте" (39%) и "Яндекс" (38%) соответственно. Также в десятку рейтинга вошли "Одноклассники" и Mail.ru.

Весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В стране запретили доступ к Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

Помимо этого, в декабре министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.рф для высших учебных заведений и других организаций, находящихся в подчинении ведомства.

Координатор Экспертного совета клуба "Российский парламентарий", политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил популярность запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов двумя причинами.

"Вообще запреты в области средств массовой информации в настоящее время – это крайне неэффективная вещь. Мы живем в глобализирующемся мире, и попытки ограничить информацию, тем более, информацию, которая идет через интернет, в принципе неэффективны. По крайней мере, по двум причинам. Первая причина состоит в том, что интернет сам по себе – это сетевая структура. Социальные сети достаточно гибкие, а потому имеют динамичную и саморазвивающуюся аудиторию. Во-вторых, технические возможности блокировки сетей крайне ограничены, и было бы желание, всегда можно обойти какую-то техническую преграду", – сказал Виталий Журавлев.

По его мнению, украинское руководство, запрещая российские сайты, проявило крайнюю недальновидность.

"У людей есть потребность в общении, которая не ограничена ни расстоянием, ни какой-то цензурой, ни заданной информационной политикой. А Украина – это часть информационного пространства. Так что сама украинская власть проявила недальновидность, непонимание сущности информационных процессов. Ведь любые подобные запреты всегда будут приводить к прямо противоположному результату", – отметил политолог.