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Украинские СМИ распространили видео о последствиях боев у города Дебальцево в феврале 2015 года. Поражение под Дебальцево до сих пор оказывает свое воздействие на ВСУ, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.

Украинское агентство УНИАН опубликовало видео, полученное с беспилотника у города Дебальцево в феврале 2015 года.

На кадрах, снятых, по утверждению агентства, разведчиками самопровозглашенной ДНР, видны следы от разрывов снарядов и дымящаяся военная техника украинских силовиков.

Дебальцево в январе-феврале 2015 года стало центром противостояния в Донбассе. Украинские силовики оказались в окружении ополченцев, при этом Киев не признавал такое положение вещей. Позже власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из города и его окрестностей.

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал бои в районе Дебальцево переломным моментом в истории ЛНР. Освобождение города, по его словам, объединило всех, кто был неравнодушен к судьбе Донбасса.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поражение под Дебальцево до сих пор оказывает свое воздействие на ВСУ.

"Дебальцево наряду с Иловайском (бои под Иловайском происходили в августе-сентябре 2014 года – ред.) были крупнейшими поражениями украинской армии. И до сих пор этот опыт довлеет над украинскими военными, которые опасаются переходить в масштабные наступательные действия в силу риска повторения урока, полученного под Дебальцево … Это напоминание Киеву о последствиях военных авантюр, которые он предпринимал в попытках уничтожить республики (Донбасса)", – считает Борис Рожин.

Он также высказал свои предположения о тактике ВСУ на Донбассе в ближайшее время.

"Киев уже не раз обозначал, что он будет прикладывать все усилия, чтобы поддерживать ситуацию войны на территории республик. Это будет связано с обстрелами позиций армий ДНР и ЛНР, прифронтовых населенных пунктов, с действиями диверсионно-разведывательных групп как на фронте, так и в тылу. Не исключены провокации в виде локальных наступательных действий на уровне ротных тактических групп. Могут быть попытки нарушить нормальную социально-экономическую жизнь республик путем диверсий в отношении объектов инфраструктуры. Масштабное наступление все-таки маловероятно, так как реализовать такой сценарий не получится, и генералы в Киеве это знают", – считает Борис Рожин.