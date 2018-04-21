Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена», находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач экипаж СКР отработает пополнение запасов воды и топлива от морского танкера «Лена» по маршруту перехода.

В Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» выполнят поиск, обнаружение надводных и подводных целей, проведут электронные пуски морского оружия по имитированным целям.

Экипажи корабельного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящийся на СКР, проведет плановые полеты по маршруту движения отряда.

Отряд кораблей покинул Военную гавань города Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту