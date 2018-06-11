Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт: что планируют митингующие?

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Заза Саралидзе призвал своих сторонников собраться у здания парламента в Тбилиси в 14:00 по местному времени.

Митингующие в Тбилиси готовятся к новой акции протеста под лозунгом "Не убивай меня" на проспекте Руставели.

Перед зданием парламента в столице проходят митинги в поддержку Зазы Саралидзе, который утверждает, что дело об убийстве его 16-летного сына не расследовано должным образом и прокуратура покрывает убийц. Демонстранты требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/society/20180611/240818717/prospekt-rustaveli-v-tbilisi-perekryt-chto-planiruyut-mitinguyushhie.html