В Абрау-Дюрсо объявили имя победительницы  III Женского российского конкурса сомелье

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29 августа в Абрау-Дюрсо состоялся финал III Женского российского конкурса сомелье. 15 участниц, прошедших отборочные состязания, прибыли в Абрау-Дюрсо из разных городов, чтобы в честной борьбе определить, кто станет лучшей из лучших в профессии.

По результатам финала были объявлены победители. В этом году Кубок и звание лучшего сомелье среди женщин завоевала Валерия Тенисон из Санкт-Петербурга.

Женский российский конкурс сомелье успел завоевать популярность, а его значимость для индустрии уже признана профессиональным сообществом. Такую репутацию конкурс приобрел благодаря высокому уровню подготовки участниц и обширному опыту, накопленному Российской Ассоциацией сомелье, которая выступает организатором конкурса уже третий год подряд.

В профессиональном винном сообществе до сих пор гораздо больше мужчин, и такая картина наблюдается во всем мире. Это касается и профессии сомелье. Чтобы дать возможность женщинам проявить мастерство и знания, а также заявить о себе, сегодня по всей планете проводится все больше конкурсов, в которых состязаются между собой виноделы и сомелье прекрасного пола. Россия поддерживает международный тренд и каждый год собирает сомелье самого высокого уровня для определения лучшей в профессии. Участие в таком престижном конкурсе является бесценным опытом для каждой из участниц, а для обладательницы Кубка - гарантией профессионального успеха, всеобщего признания, уважения коллег и интереса со стороны работодателей.

Местом проведения финала Женского российского конкурса сомелье уже не первый год выбирают курорт Абрау-Дюрсо — жемчужину Краснодарского края, центр туризма, известный своей красотой и живописными видами, колыбель отечественного виноделия. Участницы смогли оценить достоинства терруара Абрау-Дюрсо и попробовать местные вина на экскурсии по винодельне, организованной специально для них Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» за день до финала.

29 августа участницы собрались в конгресс-холле «Абрау-Дюрсо» — именно там состоялся полуфинал конкурса. По сложности и серьезности задачи, поставленные перед девушками, не уступали другим профессиональным состязаниям. Конкурсанткам предстояло посоревноваться в искусстве сервировки, подачи и декантации вина, а также показать навыки в ходе слепой дегустации и устного органолептического анализа вин на русском и английском языках. Девушкам также предложили продегустировать образцы минеральной воды и крепких напитков. Лучше всех с задачами справились Валерия Тенисон, Светлана Добрынина и Вероника Смирнова.

В финал III Женского конкурса сомелье, который состоялся в тот же день, прошли три участницы. По его условиям девушки должны были проявить себя в сервировке, подаче, слепой дегустации и презентации игристого. По итогам всех этапов, где приняли участие более 100 сомелье из 20 городов России и ближайшего зарубежья, победителем и обладателем золотого значка члена Российской Ассоциации сомелье, а также переходящего Кубка стала Валерия Тенисон из Санкт-Петербурга. Почетное второе место жюри присудило Светлане Добрыниной из Москвы (ресторан «Китайская грамота), а бронзовым призером стала Вероника Смирнова из Санкт-Петербурга (виноторговая компания Fort wine&spirits) .

Ежегодный Женский конкурс сомелье – это не только профессиональное событие высочайшего уровня, но и праздник для всех причастных к индустрии. В этом году партнерами конкурса стали крупные виноторговые компании, отечественные производители вина со множеством наград и регалий, поставщики крепких напитков, минеральной воды и пива, а также профессиональных инструментов сомелье и виноделов – бокалов и декантеров. Финалистки и победительницы конкурса такого масштаба получают всеобщее признание в индустрии, уважение коллег и работодателей. И, конечно, для всех участниц это бесценный опыт, который поможет им завоевывать новые профессиональные вершины.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» – ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное ведомство Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ». По итогам 2017 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 33 млн бутылок игристых и тихих вин. Центр туризма в Абрау-Дюрсо, входящий в крупнейший туристический кластер Краснодарского края, в 2016–2017 годах посетили около 500 тыс. человек.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''