Подразделения в ходе планового учения доставили в горы Северной Осетии более 100 тонн материальных средств

/В России/

Подразделения материально-технического обеспечения соединения МТО Южного военного округа обеспечили группировку войск в горах Северной Осетии в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне «Дарьял», доставив более 50 тонн боеприпасов, 20 тонн ГСМ, около 10 тонн продовольствия и воды.

Вопросы всестороннего обеспечения в боевых условиях были отработаны в рамках специального учения подразделений МТО ЮВО.

На горных склонах полигона специалисты технического обеспечения оперативно развернули мастерские по ремонту боевой техники, ремонтно-эвакуационные подразделения выполнили эвакуацию условно-поврежденной техники с поля боя.

Доставку боеприпасов в труднодоступные районы высокогорья обеспечили горно-вьючные подразделения материально-технического обеспечения мотострелковой бригады горной. Для перевозки ящиков с минами и продуктов питания задействовали около 40 лошадей карачаевской и монгольской пород, специально обученных для выполнения задач в боевых условиях.

Санитарные инструкторы в тактических эпизодах учебного боя выполнили задачи по розыску и эвакуации условно раненых, оказанию им первой медицинской помощи и дальнейшей транспортировке в войсковые медицинские учреждения на транспортно-боевых вертолётах Ми-8.

В общей сложности на горном полигоне «Дарьял» в совместных специальных учениях МТО и двусторонних ротных тактических учениях приняли участие более тысячи военнослужащих и было задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.

Источник: от пресс-службы Южного военного округа