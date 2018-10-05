Первые результаты интернет-переписи населения в России  

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За три с половиной дня с начала опроса онлайн переписались около 450 тысяч жителей страны. Специалисты отмечают возрастающий интерес россиян к главной новинке Пробной переписи населения 2018 года.

К 15:00 часам 4 октября электронные переписные листы на себя и членов своих семей заполнили 154 тысячи пользователей Единого портала государственных услуг. Таким образом, за три с половиной дня со старта интернет-переписи в ней приняли участие 433 тысячи человек.

Доступ к услуге «Участие в переписи населения» на портале Gosuslugi.ru открылся в 00:00 часов 1 октября. В первый день онлайн-опрос прошли около 18 тысяч пользователей портала. В последующие дни активность возрастала: 2 октября число пользователей увеличилось до 40 тысяч за день, 3 октября – до 56 тысяч. Почти треть миллиона пользователей начали заполнять опросные листы, но пока не завершили этот процесс. Напомним, что черновики переписных листов сохраняются в личных кабинетах.

«Начало пробной переписи показало нам, что услуга интернет-переписи востребована: к настоящему моменту 40% всех участников онлайн-опроса получили эту услугу из дома, 30% – на работе, 16% – с мобильного устройства, например, находясь в пути в общественном транспорте», - отмечает заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова. По ее словам, обратная связь с пользователями организована по нескольким линиям – через техподдержку и анкету оценки качества услуги на портале Gosuslugi.ru, а также по телефонам горячей линии Пробной переписи населения в Росстате и через пресс-центр ППН-2018. «Получаемая информация помогает нам понять пути доработки услуги в организационном, методологическом и технологическом плане, чтобы к 2020 году она была максимально популярна», - подчеркнула Шевердова.

Наибольший интерес к новому способу прохождения переписи населения проявляют жители Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Челябинской области. Рекордную активность демонстрирует население самого удаленного пилотного региона Пробной переписи – Алеутского муниципального района в Камчатском крае. К 4 октября на Командорских островах переписались онлайн 14 процентов жителей (84 человека).

Большой вклад в популяризацию первой российской интернет-переписи вносят Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). «В регионах, где налажена работа МФЦ по привлечению населения к регистрации на Едином портале государственных услуг, население более активно участвует в Пробной переписи», - отметили в Росстате.

В первые дни интернет-переписи выявлены некоторые технические проблемы, замедляющие заполнение и отправку переписных листов. В настоящее время они устранены.

Первый этап стартовавшей 1 октября Пробной переписи населения 2018 года продлится до 10 октября включительно. С 16 по 31 октября в 10 пилотных районах ППН-2018 пройдет региональный этап.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-центр ППН-2018