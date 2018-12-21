Крым приобретет сухогрузы и контейнеровозы для крымско-сирийской судоходной компании – министр транспорта

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Республика Крым будет арендовать и покупать в лизинг суда для работы крымско-сирийской судоходной компании. Об этом Крыминформу сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

«Рассматривается возможность приобретения судов в лизинг и привлечения по договорам бербоут-чартера (наем судна без экипажа). Для работы компании предполагается задействовать сухогрузы, контейнеровозы и обслуживающие суда», – сказал Карпов.

По его словам, для финансирования компании могут быть использованы как субсидирование, так и различные формы кредитования. После проведения переговоров с сирийской стороной и составления бизнес-плана станет понятно, сколько необходимо судов для деятельности судоходной компании.

Крымско-сирийская судоходная компания создается в рамках сотрудничества Республики Крым и Сирийской Арабской Республики. Крымская делегация во время своего визита в Сирию договорилась с властями республики не только о создании судоходной компании, но и создании совместного торгового дома. Главная цель создания новых структур – это увеличение товарооборота.

Источник: http://www.c-inform.info/news/id/72686?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=krym-priobretet-suhogruzy-i-konteynerovo&fbclid=IwAR0WjDWIbBxdoCkxXaxUV0ULJYShYPcbXOKj5EWjG4HXKTc3T1q5F_02z2Y