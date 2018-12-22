Игорь Левитин провёл заседание рабочей группы по подготовке президиума Госсовета, посвящённого рынку жилья и комфортной городской среде

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Помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провёл первое заседание рабочей группы по подготовке президиума Госсовета на тему «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды».

О целях и задачах, стоящих перед рабочей группой, участников совещания проинформировал руководитель группы, член Госсовета, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководитель редакционной группы Государственного совета Владимир Якушев рассказал о работе, которая в настоящее время ведётся Министерством в сфере развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды, возникающих проблемах, которые необходимо решать совместными усилиями федеральных и региональных органов власти.

На заседании присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель рабочей группы по направлению государственного и муниципального управления, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт.

На заседании утверждена концепция структуры доклада рабочей группы, а также принято решение сформировать подгруппы по ряду направлений: общие системные вопросы развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды; комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства; совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства; модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства; снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства; развитие и формирование комфортной городской среды; переселение граждан из аварийного жилищного фонда (под руководством губернаторов, ответственных за подготовку соответствующих разделов проекта доклада).

В ходе заседания выступили представители федеральных органов исполнительной власти, главы нескольких российских регионов, представители научного и экспертного сообщества.

По итогам обсуждения определены форматы и сроки работы, выработаны единые подходы к формированию разделов доклада согласно утверждённой структуре. В соответствии с решением рабочей группы в подгруппах будет организована работа по подготовке разделов проекта доклада. Сводный проект доклада будет подготовлен редакционной группой к обсуждению на втором заседании рабочей группы.

Источник: http://kremlin.ru/events/administration/59465