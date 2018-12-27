Как зарабатывают в YouTube: самый богатый влогер в России объясняет

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Валентин Петухов (Wylsacom) и Юрий Дудь названы самыми богатыми влогерами России.

Исследование рынка отечественного YouTube-влогинга проводило Российское Исследовательское Агентство Блогеров (РИАБ). На первой строчке Wylsacom, он заработал в 2018 году 82 млн рублей на обзорах гаджетов. Второе место у Юрия Дудя, он стал богаче на 78 миллионов со своими знаменитыми интервью со звездами. Третья позиция у Oblomoff (Олег Григорьев, «Славный друже»), он специализируется на кулинарной тематике.

Шансы заработать в YouTube – один на миллион, рассказал в интервью радио Sputnik самый богатый и влогер в России Валентин Петухов.

«Приходить на эту площадку заработать денег и войти в трендовую тему, которая сейчас на подъеме, это путь в никуда. Это может сработать в краткосрочной перспективе, но построить на этом серьезные проекты или какой-то канал вряд ли получится. Основная идея YouTube-влогинга - можно находиться там, где нравится, с тем, что импонирует, и рассказывать, как видится, в каком-то своем уникальном стиле. И тогда возможно придет успех, а возможно нет. Многие сейчас рассматривают ю-тубе исключительно, как площадку, которая приносит деньги, и рушат все инициативы на корню, потому что с таким подходом в ю-тубе ловить нечего, особенно, если люди идут в ту тему, в которой ничего не понимают», - объяснил влогер.

Источник: https://ria.ru/radio/