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в исправительной колонии №9 открыли цех по производству мясных и рыбных консервов

В ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю открыли цех по производству мясных и рыбных консервов.   
Новый цех, оснащенный современным оборудованием, открылся в исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Здесь уже запушено производство тушеной говядины и рыбных консервов. 
Цех разделен на несколько участков: приема и складирования сырья, предварительной обработки, мойки и стерилизации, автоклавирования, взвешивания, и упаковки готовой продукции. Помещения расположены так, чтобы соблюдать поточность технологического процесса. 
За небольшое время функционирования производственного участка было изготовлено более 40 тонн тушенки и переработано более 10 тонн рыбы. 
Продукция мясоконсервного цеха будет поставляться не только внутри системы ФСИН, но и в сторонние организации. 
В начале 2019 года планируется увеличение объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции, будет запущено производство готовых концентрированных первых блюд.  
На  сегодняшний день на производстве в две смены трудятся более 10осужденных в две смены.  

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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