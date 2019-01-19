в исправительной колонии №9 открыли цех по производству мясных и рыбных консервов

/В России/

В ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю открыли цех по производству мясных и рыбных консервов.

Новый цех, оснащенный современным оборудованием, открылся в исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Здесь уже запушено производство тушеной говядины и рыбных консервов.

Цех разделен на несколько участков: приема и складирования сырья, предварительной обработки, мойки и стерилизации, автоклавирования, взвешивания, и упаковки готовой продукции. Помещения расположены так, чтобы соблюдать поточность технологического процесса.

За небольшое время функционирования производственного участка было изготовлено более 40 тонн тушенки и переработано более 10 тонн рыбы.

Продукция мясоконсервного цеха будет поставляться не только внутри системы ФСИН, но и в сторонние организации.

В начале 2019 года планируется увеличение объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции, будет запущено производство готовых концентрированных первых блюд.

На сегодняшний день на производстве в две смены трудятся более 10осужденных в две смены.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю