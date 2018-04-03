Депутаты поддержали законопроект о производстве органической продукции

/В России/

Документ, которым вводятся понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции", а также определяются принципы ее производства, принят Государственной Думой в первом чтении.

Законодательная инициатива направлена на установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, производство этой продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые при ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве.

На сегодняшний день рынок такой продукции в России функционирует стихийно, и до сих пор законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической.

Отсутствие в России правового регулирования в области органического сельского хозяйства не позволяет нашей стране выступать полноценным участником на международном рынке органической продукции, а внутри страны недобросовестные товаропроизводители могут безосновательно маркировать свою продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» и вводить этим потребителей в заблуждение.

На решение этих проблем направлен проект закона. В частности, документом определяются понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции», а также оговаривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции стандартам. Органическую продукцию предполагается маркировать особым знаком. Его можно будет использовать только после получения сертификата соответствия, который будет подтверждать, что производство является органическим.

«Имея огромный потенциал, постоянно растущий спрос на органическую продукцию и заняв соответствующее своим возможностям место в мировом производстве органической продукции, Россия может получить дополнительный рынок сбыта и кратно увеличить свою долю в мировом производстве органической продукции», — отмечают авторы законопроекта.

Источник: Госдума