Рыбные запасы страны под охраной таможни

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С февраля в трёх лиманах Азовского моря начнет действовать запрет на любительское и спортивное рыболовство.

Ограничение коснется добычи водных биологических ресурсов в Ейском, Бейсугском, Ахтарском лиманах. Оно будет действовать в период с 1 февраля по 1 мая текущего года включительно.

Данный запрет направлен на сохранение популяции обитателей Азовского моря. Нарушение правил рыболовства влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Кроме того, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне действует повсеместный запрет на добычу ценных и особо ценных видов рыб. Под запрет попадают судак и все осетровые породы. В случае, если пользователи допустят их прилов, то рыбу необходимо незамедлительно выпустить в естественную среду обитания.

Вместе с тем, напоминаем, что для рыбаков-любителей на добычу водных биоресурсов на законодательном уровне установлен суточный лимит. В водоемах, где не действуют обоснованные ограничения, рыбаки могут выловить до 5 килограммов рыбы, либо одну особь, если ее вес превышает установленную норму.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю