Морозов скоро будет не «почетным». В Димитровграде состоялся митинг против беспредела губернатора

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В Димитровграде состоялся митинг протеста против наглого захвата власти в Ульяновской области кланом губернатора. Напомним, что из-за саботажа региональных чиновников в городе долгое время не удавалось избрать главу города.

Когда же депутаты Гордумы от КПРФ 23 января 2019 года решили поставить точку в безвластии и выбрали Главой города Павла Архипова, в суд сразу же поступили иски от губернатора и подручных ему чиновников. Суды, приставы и полиция начали тормозить работу администрации, избранной коммунистами. Последний такой «спектакль» от приставов прошел вчера, когда они пришли в городскую администрацию и заявили, что из-за новых обеспечительных мер суда, мэром теперь является прогубернаторский г-н Гадальшин. Решения легитимной Городской Думы просто игнорируются губернатором и местным ручным судом.

На площади собралось около 1000 человек. Мероприятие открыл депутат Государственной Думы РФ, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный. Поддержать жителей в борьбе за народную власть прибыл также депутат Госдумы Олег Лебедев, член ЦК КПРФ Владимир Родин, депутаты местных парламентов Самарской и Саратовской областей. Также выступили Павел Архипов (именно его местная Дума избрала Главой Города) и Людмила Шишкина (и.о. Главы Димитровграда), депутат Заксобрания Айрат Гибатдинов, председатель Гордумы Димитровграда Александр Ерышев.

Выступающие заявили о недопустимости дальнейшего удержания власти "Единой Россией" в городе, в котором она фактически проиграла. Никто не сомневается, что команда Морозова просто боится, что в Димитровграде продолжится вскрытие коррупционных схем, а виноватые в превращении Димитровграда в кормушку могут понести серьезное наказание.

Кстати, во время проведения митинга не обошлось без провокаций – в здании городской администрации пропала электроэнергия. Видимо, расчет заключался в том, что оборудование, питавшееся из здания должно отключиться, но организаторов мероприятия выручил запасной генератор.

По итогам мероприятия было принято коллективное решение о снятии с г-на Морозова звания почетного гражданина города. Такое предложение было активно поддержано жителями. Также димитровградцы продолжат сбор подписей за его отставку.

Источник: http://73kprf.ru/index.php?newsid=9778&fbclid=IwAR293l7J3SQQQjYawKb3dZgk88Kr9DoY8Jsht6kXg7KAqH5l9ul8uo4BIKM