Фаик Гараев (ООО «СтройКом»): Власти заставили меня взяться за эту стройку, но обещанной поддержки не оказали

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В Татарстане за обман дольщиков на сотни миллионов рублей арестован руководитель компании-застройщика проблемного ЖК «Яшьлек». Пожилой бизнесмен утверждает, что его самого обманули республиканские чиновники.

По подозрению в обмане дольщиков на сумму более 300 млн руб. правоохранительными органами Татарстана задержан и заключен под стражу генеральный директор девелоперской компании «СтройКом» 64-летний Фаик Гараев.

Как сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Республике Татарстан, подозреваемый проходит по ст.159 УК РФ (мошенничество), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия в период с июля 2015 по июль 2017 года ООО «СтройКом» в лице Гараева заключило 147 договоров долевого участия (ДДУ) на сумму 330 млн руб. с физическими и юридическими лицами в отношении строящихся многоквартирных домов (МКД) в ЖК «Яшьлек» деревни Куюки Пестречинского района Татарстана.

Сначала застройщик в качестве срока сдачи домов в эксплуатацию указал «до 2016 года», а позднее — «до сентября 2017 года». Между тем строительство до сих пор не завершено, а денежные средства дольщикам не возвращены. По данным МВД потерпевшими от действий Гараева признаны 124 человека.

Как указывают СМИ, в несдаче в срок ЖК «Яшьлек» Гараев обвинил региональный Минстрой, подчеркнув, что, несмотря на отсутствие поддержки со стороны чиновников, лично он старался сделать все возможное, чтобы сдать порученный ему жилкомплекс.

По утверждению застройщика, его, опытного специалиста, более 30 лет отработавшего в строительстве и понимавшего, какими проблемами обернется попытка построить жилье «по цене 30—35 тыс. руб. за 1 кв. м при себестоимости 40 тыс.», в республиканском Минстрое уговорили взять на себя эту стройку, обещали при этом поддержать, но обещаний не сдержали.

«У меня умысла не было, чтобы увести деньги! — утверждает Гараев. — На объекте работали 120 человек, я белую зарплату всем платил, приобретал технику, я за все могу отчитаться. Я до последнего пытался достроить», — заверяет гендиректор ООО «СтройКом».

По информации местных СМИ, после многочисленных выступлений и обращений в разные инстанции обманутых дольщиков, незавершенный ЖК «Яшьлек» передали новому инвестору — московской компании SP Development.

В отношении же самой компании «СтройКом» идет судебное производство по иску о признании ее банкротом.

Источник: https://erzrf.ru/news/faik-garayev-ooo-stroykom-vlasti-zastavili-menya-vzyatsya-za-etu-stroyku-no-obeshchannoy-podderzhki-ne-okazali