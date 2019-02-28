Президент поручил выработать меры по стимулированию строительства и приобретению жилья

/В России/

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию от 20 февраля текущего года. Среди мер — снижение налоговой нагрузки на застройщиков, пересмотр условий привлечения предпринимателей к уголовной ответственности и заключения их под стражу, стимулирование ипотеки и другие шаги.

Глава государства поставил Правительству и профильным ведомствам ряд задач, связанных со сферой жилищного строительства, которые необходимо выполнить уже в текущем году.

В частности, до 1 июля 2019 года необходимо:

• предоставить застройщикам возможность уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность; а также освободить операции по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость;

• обеспечить дополнительное уменьшение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов и частей жилых домов — на величину кадастровой стоимости 7 кв. м или в отношении квартир, частей квартир, комнат — на величину кадастровой стоимости 5 кв. м для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимого имущества, находящемуся в собственности налогоплательщика;

• обеспечить уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика, в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей;

• не допустить увеличения суммы земельного налога, подлежащей уплате за текущий налоговый период, более чем на 10% по сравнению с суммой налога, подлежавшей уплате за предыдущий налоговый период;

• обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул;

• Правительству РФ и Банку России подготовить доклад о создании финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

В срок до 25 марта 2019 года:

• оказать помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. руб. в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей;

• обеспечить субсидирование ставки ИЖК до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов.

В срок 15 января 2020 года и далее — один раз в полгода:

• Правительству РФ совместно с Банком России подготовить доклад(ы) о принятии дополнительных мер, направленных на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее.

В срок до 15 декабря 2019 года:

• Правительству РФ при участии АНО «Агентство стратегических инициатив» и ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приема обращений предпринимателей (в том числе застройщиков), в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов;

• МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету РФ утвердить порядок рассмотрения вышеуказанных обращений.

Помимо этого Президент России Владимир Путин поручил Верховному Суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ в срок до 1 декабря текущего года представить предложения, направленные на недопущениенеобоснованного привлечения работников бизнес-организаций (в том числе девелоперских компаний), к уголовной ответственности.

А до 1 июля Президент посоветовал указанным ведомствам предложить поправки в УПК РФ, направленные на сокращение оснований и сроков содержания под стражей предпринимателей, в том числе девелоперов, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в экономической сфере.

Источник: https://erzrf.ru/news/prezident-poruchil-vyrabotat-mery-po-stimulirovaniyu-stroitelstva-i-priobreteniyu-zhilya-