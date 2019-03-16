Крыму предложили вернуть его историческое название

/В России/

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский уверен — Россия должна быть унитарным государством, а все её республики должны стать областями. Такую судьбу парламентарий «расписал» и Крыму.

«Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе, и Крым. Таврическая область. По-русски и область, а то придумали Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово «изрезанный». Къырым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида – вот это все», — передают слова Владимира Жириновского Новости Крыма.

В Совете Федерации инициативу Владимира Жириновского поддержал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Считает, что предложение переименовать Республику Крым в Таврическую область правильное, поскольку вернет региону его историческое название.

Источник: https://forpostsevastopol.ru/social/krymu-predlozhili-vernut-ego-istoricheskoe-nazvanie/