Минфин доработает законопроект о передаче ГОЗ Фонду защиты дольщиков. Но на все долгострои денег все равно не хватит

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Рабочий вариант документа получил ряд замечаний от Администрации президента РФ, которые финансовое ведомство собирается устранить в ближайшее время.

Назревшая в конце прошлого года идея передать Фонду защиты дольщиков полномочия по страхованию гражданской ответственности застройщика (ГОЗ) от страховых компаний прошла первый этап свой реализации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева, соответствующий законопроект был подготовлен Минфином и направлен в Главное государственно-правовое управление Президента РФ (ГПУ).

По словам Моисеева, ГПУ внесло «довольно много» замечаний в документ, Минфин планирует их исправить в ближайшее время, после чего законопроект пройдет дальнейшие стадии обсуждения и принятия.

Замминистра финансов отметил, что де-факто все обязательства по страхованию ГОЗ уже переданы Фонду защиты дольщиков, но собранные ранее с застройщиков деньги остались у страховых компаний.

«Получается, страховая собрала сумму на весь срок ответственности, который тянется в 2020-е годы, а уже ответственность вся эта перешла на фонд. Поскольку все в целом понимают, что это несправедливо, то был разработан такой закон», — пояснил Моисеев.

Напомним, что институт страхования ГОЗ страховыми компаниями был введен в действие еще в 2013 году, но не продемонстрировал должной эффективности в деле компенсации потерь пострадавшим от долгостроя дольщикам.

Поэтому в октябре 2017 года в РФ в сфере страхования ГОЗ начал работать альтернативный страховым компаниям институт — Фонд защиты дольщиков.

Сегодня застройщики обязаны делать отчисления в Фонд в размере 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве с тем, чтобы в случае возможного приостановления возведения определенного жилого объекта, можно было его достроить за счет этих средств.

При этом старая схема действовала для тех проектов, первый ДДУ на строительство которых был зарегистрирован до 20 октября 2017 года. Но фактически она перестала работать с декабря 2018 года, после того, как Банк России лишил лицензии для работы на рынке ГОЗ крупнейшего игрока (контролировавшего более 80% рынка) — СК «Респект».

Первыми с инициативой передать весь портфель по страхованию ГОЗ от страховых компаний в Фонд защиты дольщиков выступили председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и ряд его коллег по депутатскому корпусу.

Предложение парламентариев нижней палаты российского парламента поддержал регулятор страхового рынка в лице курирующего это направление заместителя председателя Банка России Владимир Чистюхин. В итоге юридическо-техническая часть по воплощению идеи в жизнь в виде отдельного закона переместилась в Минфин.

Замглавы ведомства Алексей Моисеев в комментарии ТАСС не назвал размер страхового портфеля, которая должен будет перейти от страховых компаний Фонду согласно законопроекту, но отметил, что эта сумма, скорее всего, не покроет ожидаемых затрат на достройку всех проблемных объектов.

Более чем за год работы Фонда в нем было аккумулировано (по состоянию на февраль 2019 года) более 14 млрд руб. за счет страховых отчислений от застройщиков.

Помимо этого федеральные власти проводят политику ежегодной докапитализации самого Фонда и таких связанных с ним госструктур (также задействованных в решении проблемы долгостроев).

В первом случае речь идет о сумме в 9 млрд руб. за счет средств федерального бюджета уже в текущем году. Во втором — о 160 млрд руб. в ближайшие три-четыре года — как за счет средств федерального бюджета, так и путем эмиссионной деятельности самих госструктур.

Однако можно согласиться с г-ном Моисеевым в том, что для завершения всех российских долгостроев страховых денег не хватит. Как ранее информировал портал ЕРЗ, по состоянию на начало 2018 года Минстрой оценивал объем средств, собранный страховыми компаниями, в 38 млрд руб., а на начало нынешнего года она оценивалась уже в 56 млрд руб.

Между тем суммарное денежное выражение всех незавершенных строек страны в конце прошлого года оценивалось Правительством РФ гигантской цифрой — порядка 3,7 трлн руб.

Источник: https://erzrf.ru/news/minfin-dorabotayet-zakonoproyekt-o-peredache-goz-fondu-zashchity-dolshchikov-no-na-vse-dolgostroi-deneg-vse-ravno-ne-khvatit